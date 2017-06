Hennepkwekerij in Rotterdam-Feijenoord

Hennepkwekerij (Archief)

De politie heeft in een huis in Rotterdam-Feijenoord bij toeval een hennepkwekerij ontdekt. Agenten waren in de nacht van maandag op dinsdag afgekomen op een melding van een explosie.

Er bleek met vuurwerk een ruit te zijn beschadigd van het huis aan de Dahliastraat. Binnen was een hennepkwekerij met zeshonderd planten. Het huis staat al een tijdje leeg, zeggen de buren. De politie heeft nog niemand aangehouden.