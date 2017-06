ARBO Rotterdam nieuwe sponsor HARO

Handbalclub HARO heet vanaf komend seizoen ARBO Rotterdam Handbal. De Rotterdamse club, die zich afgelopen weekend verzekerde van nog een jaar eredivisiehandbal, sloot een sponsorovereenkomst voor twee jaar met de optie voor nog twee jaar met het bedrijf.

ARBO Rotterdam was tot dit seizoen naamgever van volleybalclub Fusion. Ook is het bedrijf verbonden aan onder andere Sparta, Feyenoord, Excelsior en Neptunus.

Het bestuur van HARO is blij met de nieuwe hoofdsponsor. "Wij hebben zelf de stoute schoenen aangetrokken en contact gezocht met ARBO. Wij wisten dat ze gingen stoppen met Fusion. Zij waren gelijk enthousiast, maar hadden wel één voorwaarde, dat wij ons handhaafden in de eredivisie," legt Eric Dingemanse, secretaris van HARO uit. "Dat is ons afgelopen weekend gelukt. Gelukkig."

"Wij hebben bewust niet tegen spelers en staf gezegd dat wij contact hadden met ARBO," vervolgt penningmeester Yvonne Vondeling. "De druk was al zo groot. Ze hebben de klus geklaard, heel overtuigend, en dus hebben wij nu een hoofdsponsor. ARBO houdt van sport, van Rotterdam."



(Later vanavond een interview met penningmeester Yvonne Vondeling bij dit bericht)