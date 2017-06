Treinverkeer ernstig verstoord door storm

Het treinverkeer is dinsdagavond ontregeld door de gevolgen van de zomerstorm.

Op de hogesnelheidslijn tussen Rotterdam en Breda rijden er geen treinen door een defecte bovenleiding. Tussen Den Haag en Rotterdam is het eveneens mis, daar rijden ook minder intercity's door een defecte bovenleiding.

Ook elders in het land is het mis. Op het traject Schiphol en Hilversum rijden geen intercity's omdat er een boom op het spoor is gevallen.

Spoorbeheerder Prorail verwacht dat de problemen tot het einde van de avond aanhouden.