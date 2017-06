Dumoulin geniet in Rotterdam en tekent bij

Tom Dumoulin bij hoofdkantoor Sunweb

Ruim een week na zijn winst in de Ronde van Italië is wielrenner Tom Dumoulin dinsdag gehuldigd in Rotterdam. Dat gebeurde bij het kantoor van hoofdsponsor Sunweb. Daar stonden veel toeschouwers hem op te wachten. "Het is een heftig weekje geweest," zegt de winnaar van de Giro met een lach.

Hij doelt op de vele festiviteiten na zijn glorieuze zege in Italië. "Gisteren had ik even helemaal niets. Toen kwam het er wel uit, heb de halve dag geslapen. Maar ik vind het allemaal wel heel leuk." Dumoulin tekende direct ook een nieuw contract tot 2022 bij Sunweb. Zijn huidige verbintenis liep af in 2019.