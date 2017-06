IGZ nog ontevreden over verpleeghuis Pniël

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) blijft ontevreden over het Rotterdamse verpleeghuis Pniël en heeft het verscherpt toezicht daarop verlengd. Er verblijven mensen met lichamelijke aandoeningen en met dementie.

In augustus vorig jaar stelde de IGZ de verpleeghuizen Pniël en De Koningshof van de Lelie-zorggroep onder verscherpt toezicht. Het was er niet veilig. De Koningshof is inmiddels gesloten.

In Pniël zijn wel verbeteringen, maar nog niet genoeg. Zo moeten de dossiers duidelijker zijn over inspraak, wensen en behoeften van de cliënten en moeten medewerkers meer tijd krijgen om daar voldoende aandacht aan te kunnen geven.

Ook moeten ze meer tijd kunnen besteden aan bijvoorbeeld begeleiding. Meldingen van dingen die mis gaan in de zorg moeten goed worden geanalyseerd, benadrukt de IGZ.