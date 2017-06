Rodny Lopes Cabral van RVVH naar Telstar

Rodny Lopes Cabral speelt komend seizoen bij Telstar. De voormalig jeugdspeler van Feyenoord tekent een contract voor één seizoen bij de ploeg van Rotterdammer Mike Snoei, de opvolger van Michel Vonk.

In het inmiddels afgelopen seizoen speelde Cabral in Ridderkerk bij RVVH. Met die club eindigde hij als elfde in de hoofdklasse A. Cabral doorliep een deel van de jeugdopleiding van Feyenoord. In december 2016 werd zijn contract ontbonden.

Telstar contracteerde dinsdag ook Shaquill Sno. Hij komt over van Almere City FC. Telstar eindigde dit seizoen als zestiende in de Jupiler League.