Kliniek kocht zaad van sjoemelende spermadokter Karbaat

Een Brabantse vruchtbaarheidskliniek heeft in het verleden sperma gekocht van de Barendrechtse donorkliniek MC Bijdorp.

De kliniek van spermadokter' Jan Karbaat is in opspraak gekomen omdat de arts vrouwen soms insemineerden met zijn eigen zaad. Op die manier verwekte hij zeker negentien donorkinderen.

Een arts van de Brabantse kliniek erkent dat er in theorie ook in Brabant vrouwen kunnen zijn bevrucht met zaad van Karbaat.

Karbaat overleed in april. De Brabantse kliniek Geertgen is in 2014 failliet gegaan en maakte daarna een doorstart onder een andere naam.