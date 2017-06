Fiets na 38.000 kilometer gejat....in Rotterdam

Na 38.000 kilometer van Rotterdam naar Nepal en weer terug te hebben gefietst, zonder dat er iets gestolen werd, werd terug in Rotterdam de fiets van Susanne gejat.

"Deze fiets is voor mij heel bijzonder", zegt Susanne van Aardenne. "De afgelopen twee jaar en negen maanden heb ik zoveel met haar meegemaakt. Ik ben er kapot van dat ze nu gestolen is."

Susanne gaf haar fiets zelfs een naam, Isaba, naar het Spaanse stadje waar ze eens doorheen fietste. Met haar Deense vriend Martin maakte ze haar droom waar: ze fietste van Nederland, via Turkije, Iran, China en Mongolië naar Nepal. "En nergens werd er ook maar iets van ons gestolen", zegt ze.

"We ontmoetten heel veel vriendelijke mensen onderweg. Natuurlijk keken ze vaak vreemd op als ze ons zagen, bepakt en bezakt op de fiets. Maar het gebeurde geregeld dat mensen ons uitnodigden om bij hen thuis te komen eten of zelfs logeren."

"In landen als Mongolië wordt nauwelijks gefietst - mensen rijden op een paard of op een motorfiets. Het grootste gevaar onderweg was het verkeer. We zijn vaak genoeg in de berm gesprongen om ongelukken te voorkomen. Maar uiteindelijk is alles goed gegaan en kwamen we gezond en wel weer terug in Rotterdam."

Dat uitgerekend in haar thuisstad Rotterdam haar dierbare fiets gestolen is, dat doet pijn. Susanne toont de resten van het slot. "Op de Coolsingel heeft iemand het doorgeknipt", zegt ze. "Het is een bijzondere fiets. Misschien herkent iemand haar. Ik houd toch een sprankje hoop dat Isaba bij me terugkomt."