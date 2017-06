Anita de Ridder naar PKC

PKC/SWKGroep heeft Anita de Ridder toegevoegd aan de selectie voor komend seizoen. Zij komt over van TOP uit Arnemuiden, een club die uitkomt in de hoofdklasse.

De Zeeuwen slaagden er in het inmiddels afgelopen seizoen niet in om promotie naar de Korfbal League te bewerkstelligen. DSC was te sterk in de finale. De Ridder miste dat duel vanwege een blessure.

Vorige maand werd al bekend dat Lara Boonstoppel vertrekt bij PKC. Zij speelt in het nieuwe seizoen in Sassenheim bij TOP.