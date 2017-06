Applaus bij herdenking Willem Scholten

Aan het eind van de herdenking voor de overleden oud-havendirecteur Willem Scholten klonk langdurig applaus. Het was een opmerkelijk slot van een druk bezochte bijeenkomst in het Maasgebouw van de Kuip.

Na een lange rij sprekers nam André Kramer het woord. Hij was een persoonlijke vriend van Scholten en is directeur van een containerbedrijf. "Ik wil u allen vragen te gaan staan. Willem, je hebt gevochten voor eerherstel. Ik vind dat jouw naam bij deze is gezuiverd. Als u het met mij eens bent, applaudisseer zo hard als u kan, voor Willem Scholten."

'Bittere hel'

Zo'n beetje alle sprekers waren het erover eens: Scholten is onrecht aangedaan in het Rotterdamse havenschandaal, waarin hij is veroordeeld voor omkoping. Jorien van den Herik sprak van een "bittere hel." Bram Peper had het over "de moloch OM." En Joep van den Nieuwenhuijzen haalde fijntjes aan dat Willem Scholten op zijn sterfbed nog zei: "doe de hartelijke groeten aan al mijn vrienden, maar niet aan Koos Plooij."

Plooij was de aanklager in het veelbesproken proces over het havenschandaal. Het zette een beeld neer van Scholten als graaier. Zijn dochter Marieke had daar moeite mee. "Zoals ik mijn vader ken, ging hij voor de uitverkoopjes. Hij had weinig met dure auto's en gaf het liefst geld uit aan boodschappen, om lekker voor anderen te koken."

Bootjes

Het was de rode draad tijdens de herdenking dinsdag: Willem Karel Scholten als de no-nonsense man. Als de liefhebber van bootjes, die vooral aan anderen dacht en niet aan zichzelf. Als de drijvende kracht achter de Tweede Maasvlakte, de Betuwelijn en de verzelfstandiging van de Rotterdamse haven.

"In de brede havengemeenschap wordt niet anders dan lovend en met groot respect over jou gesproken", aldus Leo Ruijs, directeur van ECT.

En dan was er nog Willem Scholten de Feyenoordsupporter, die tussen 2001 en 2007 commissaris was van de club. Juist daarom wilde hij zelf dat de herdenking in het Maasgebouw werd gehouden.

Kampioen

Dochter Marieke: "Wat kwam je altijd graag in de Kuip. Feyenoord kampioen, dat heb je meegemaakt vanaf je ziekenhuisbed. Ondanks alle ellende van jouw ziekte, heb ik je toen enorm zien stralen."

De kampioenswedstrijd tegen Heracles heeft Scholten niet meer kunnen bijwonen vanwege zijn ziekte, alvleesklierkanker. Op het laatst schafte hij nog wel Feyenoordtenues aan voor zijn kleinkinderen. Een van zijn kleinzoons liep dinsdag trots rond in het rood-wit, temidden van de vele grijze en blauwe pakken van de Rotterdamse prominenten die naar de herdenking waren gekomen.