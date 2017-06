Verdachte overvallen 2015 en 2017 aangehouden

Op 22 mei hield de politie een 38-jarige Rotterdammer aan die verdacht wordt van twee overvallen: een op een tankstation aan het begin van dit jaar en een op een massagesalon in september 2015, beide in Rotterdam. De man werd herkend op camerabeelden die zijn uitgezonden in Bureau Rijnmond. De man is voorgeleid en zit nog vast.

Op 25 september 2015 waren twee medewerksters aanwezig in een massagesalon aan de Zaagmolenstraat toen er rond 16.00 uur een man binnenkwam. Hij deed of hij interesse had in een massage maar trok ineens een mes en bedreigde de twee vrouwen. De man eiste geld en verliet daarna de salon.

Tankstation Prins Alexanderlaan

Op 2 januari 2017 tegen18.00 uur was een 50-jarige medewerkster van een tankstation aan de Prins Alexanderlaan aan het opruimen toen er opeens een man met een stanleymes in zijn hand voor haar stond en geld eiste. In een reflex begon de medewerkster de overvaller te slaan met een rol vuilniszakken die ze in haar hand had. Ondanks de dappere pogingen van de vrouw de overvaller tegen te houden, lukte het de man toch om de kassa te bereiken, de lade te openen en een paar honderd euro weg te nemen. De medewerkster raakte bij de overval gewond en werd naar het ziekenhuis gebracht.

Herkend

Begin 2016 werden de beelden van de overval op de massagesalon aan de Zaagmolenstraat vertoond op Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht. Ondanks diverse tips kon de zaak toen nog niet worden opgelost.

In februari en maart van dit jaar werden beelden van de overval op het tankstation, in respectievelijk Bureau Rijnmond en Opsporing Verzocht getoond. Een kijker herkende de overvaller en een ander dacht dat het dezelfde man was die eerder een massagesalon aan de Zaagmolenstraat overviel. Na onderzoek van het Regionaal Team Overvallen kon de man, zonder vaste woon- of verblijfplaats, op 22 mei aangehouden worden in een woning in Rotterdam-Oost. De man zit vast sinds 22 mei. Woensdag beslist de raadkamer van de rechtbank Rotterdam over de verlenging van de voorlopige hechtenis van de man.