Stichting vertrekt na spoeddebat alsnog uit wijkcentrum Maassluis

Wijkcentrum InBlik in Maassluis (Foto: Google Maps)

Stichting Myosotis heeft zich teruggetrokken uit de gesprekken met de gemeente over het gebouw InBlik in Maassluis. Ze zijn niet gedwongen om uit te wijken naar het Witte Kerkje en er moesten nog gesprekken worden gevoerd over de veiligheid.

Dat is wat wethouder Keijzer dinsdagavond heeft gezegd tijdens het twee uur durende debat over het besluit van Myosotis om weg te gaan uit InBlik, meldt mediapartner WOS. De stichting die onder andere disco-avonden en knutselmiddagen organiseert voor mensen met een verstandelijke beperking ziet het niet zitten om het pand te delen met jongerenvereniging Ummah Wahidah zoals verantwoordelijk wethouder Keijzer voorstelt. De stichting heeft onvoldoende vertrouwen in de door de gemeente gedane voorstellen op het gebied van veiligheid. Verrassing

Drie partijen, VSP, Maassluis Belang en ChristenUnie, vroegen zich volgens tijdens het spoeddebat af hoe het zover heeft kunnen komen. Ze namen het op voor Myosotis. Drie partijen, VSP, Maassluis Belang en ChristenUnie, vroegen zich volgens tijdens het spoeddebat af hoe het zover heeft kunnen komen. Ze namen het op voor Myosotis. Voor de wethouder kwam de mededeling van Myosotis ook als een verrassing, zegt hij. "Ze kunnen dezelfde uren krijgen als ze nu hebben. Ik heb me precies gehouden aan het raadsbesluit. Daar zit geen millimeter tussen." Myosotis vreest echter voor onrust onder haar bezoekers als het pand gedeeld met worden met jongeren. De drie partijen nemen daar echter geen genoegen mee en lijken de wethouder niet te geloven. De VSP wil een feitenrelaas van de wethouder. Maassluis Belang denkt dat de wethouder beter werk af had kunnen leveren en de ChristenUnie gaat nog een stap verder. Die partij vindt dat de wethouder dit dossier heeft laten verworden tot een politiek steekspel. Juist gehandeld

De coalitiepartijen (VVD, CDA en PvdA) plus D66 wilden nog geen oordeel geven voordat de wethouder uit kon leggen hoe in zijn ogen de feiten gegaan zijn. Na zijn relaas achter het spreekgestoelte kreeg wethouder Keijzer van alle vier de partijen steun. De coalitiepartijen (VVD, CDA en PvdA) plus D66 wilden nog geen oordeel geven voordat de wethouder uit kon leggen hoe in zijn ogen de feiten gegaan zijn. Na zijn relaas achter het spreekgestoelte kreeg wethouder Keijzer van alle vier de partijen steun. Ze hebben het gevoel dat Keijzer juist heeft gehandeld en zijn best heeft gedaan om de gesprekken in goede banen te leiden. Een feitenrelaas, waar de VSP om gevraagd heeft, komt er niet. VVD en CDA merken daarover op dat zoiets handig is voor een debat in plaats van erna. Volgens de VVD werd er zelfs uitgegaan van eenzijdige informatie door VSP, ChristenUnie en Maassluis Belang. Maar de VSP stelt dat ze hadden verwacht dat de wethouder voor het debat zelf wel met een feitenrelaas zou komen. Dat is niet gebeurd. Door de verhuizing van Myosotis deze zomer zullen er feesten als kerst, de 5 mei-viering en sinterklaas mogelijk komen te vervallen, omdat deze op de nieuwe locatie praktisch niet mogelijk zijn, stelt de stichting.