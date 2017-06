Haringvlietbrug A29 dicht na losgewaaid brugdeel

Foto: Twitter (@Blijdorper)

De A29 bij de Haringvlietbrug is woensdagmorgen in beide richtingen dicht geweest vanwege een aantal ongelukken. Richting Rotterdam is een stalen deel van de brug losgewaaid en tegen een auto aangekomen.

De auto raakte zwaar beschadigd en de automobiliste kwam vast te zitten. De brandweer moest de bestuurster bevrijden uit haar wagen. De vrouw is aanspreekbaar en voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Ook andere kant op

Het losgeraakte deel kwam ook op de andere rijbaan, richting het zuiden, terecht. Verschillende auto's raakten daardoor beschadigd. Het losgeraakte deel kwam ook op de andere rijbaan, richting het zuiden, terecht. Verschillende auto's raakten daardoor beschadigd. Het asfalt is door het losgewaaide deel van de brug ook op een aantal plekken beschadigd. Dat moet eerst worden gerepareerd. Inmiddels zijn beide rijstroken op de A29 richting het noorden weer open. Richting zuid is één rijstrook nog dicht. Hoe lang het oponthoud nog gaat duren is onbekend. Werd uw auto geraakt door het weggewaaide brugdeel? De redactie hoort graag uw verhaal. Bel met 010-7075 715.