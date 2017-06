Inval in Spijkenisse in onderzoek naar miljoenenfraude

De fraude kwam begin dit jaar aan het licht. (Archieffoto)

De opsporingsdienst FIOD heeft dinsdag in een onderzoek naar miljoenenfraude invallen gedaan in onder meer Spijkenisse. Daarbij zijn computers en administratie in beslag genomen.

Door heel het land werden 21 doorzoekingen gedaan in huizen, vakantiewoningen en bedrijven. Het ging om een onderzoek naar btw-carrouselfraude. Naast Spijkenisse zijn er ook invallen gedaan in onder meer Bergen op Zoom, Roosendaal, Hilversum, Zwolle, Amsterdam, Weert en Clinge. De Belastingdienst ontdekte eind 2016 en begin 2017 btw-carrousels waarbij voor miljoenen Amerikaanse dollars aan belminuten werd gefactureerd door een netwerk van ondernemers en bedrijven. De Nederlandse staat is er vermoedelijk miljoenen euro's door misgelopen. Btw-carrouselfraude kent vele vormen, maar wat altijd hetzelfde is, is dat een ondernemer goederen of diensten met btw verkoopt, maar deze niet afdraagt aan de fiscus.