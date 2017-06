Centric nieuwe hoofdsponsor van Sparta

Centric is de komende twee jaar de nieuwe hoofdsponsor van Sparta Rotterdam. De internationale IT-dienstverlener was al aan Sparta verbonden als hoofdsponsor van de jeugdopleiding en als co-sponsor van het eerste elftal.

De afgelopen jaren was Axidus de belangrijkste geldschieter op het Kasteel. Volgens commercieel manager Dave van der Meer passen Centric en Sparta goed bij elkaar. ‘Het afgelopen jaar mochten we in Centric een relatie van formaat begroeten, waar al de intentie uitgesproken werd op de langere termijn samen te werken. Na het eerste seizoen was het gevoel van beide kanten dusdanig goed, dat we besloten de samenwerking in deze vorm uit te breiden met een tweejarig contract. We bedanken voorganger Axidus en kijken uit naar de vernieuwde samenwerking met Centric', aldus Van der Meer op de website bij Sparta.

Nu de nieuwe hoofdsponsor bekend is heeft Sparta direct het nieuwe thuis en uitshirt voor komend seizoen gespresenteerd. Het thuisshirt van Robey heeft zoals gebruikelijk de klassieke rood-witte streep. De kraag is vervangen door een subtiele gentleman-kraag met rib in de clubkleuren en sportieve drukknopen. Het uitshirt is komend seizoen in de kleur 'Navy'. Als ode aan het 130-jarig bestaan van Sparta komend jaar zit er een embleem in de nek in Rotterdamse kleuren.