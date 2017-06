Twitteroproep: John kwijnt weg in Zeeland en wil terug naar Rotterdam

Hij werd geboren in Rotterdam, maar verhuisde zestien jaar geleden voor de liefde naar Zeeland. Nu de kinderen het huis uit zijn, wordt voor John van Riemsdijk de heimwee naar zijn geboortestad steeds erger. Hij kwijnt naar eigen zeggen bijna weg en doet daarom via een Twitteroproep een poging terug te keren.

Zijn heimwee is moeilijk in woorden uit te drukken, zegt de geboren Rotterdammer woensdagochtend tegen Radio Rijnmond. Hij mist Feyenoord, de havens, alles eigenlijk.

"Een echte Rotterdammer begrijpt wat ik bedoel", aldus de 50-jarige Van Riemsdijk.

Aan het begin was het zelfs zo erg dat hij er slapeloze nachten van had. Dat zijn vrouw met hem mee terug wil verhuizen, maakt het wel een stuk makkelijker, maar een baan vinden is moeilijk.

Verhuizing

John woont nu vlakbij de grens met België in Sas van Gent. Hij werkt als archiefmedewerker bij de gemeente Terneuzen, maar is dus op zoek naar een andere baan in Rotterdam.

Dat is in zijn ogen de eerste stap in een verhuizing, want een uitkering wil hij niet 'want een handje ophouden, dat doen Rotterdammers niet'.

"Ik ben in principe bereid alles aan te pakken, ik heb een gezond stel hersens en twee gezonde handen aan het lichaam", aldus de Zeeuwse Rotterdammer.