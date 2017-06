Daniels van Dordrecht naar Cambuur

Alvin Daniels verruilt FC Dordrecht voor SC Cambuur. De vleugelaanvaller tekent in Leeuwarden een contract voor twee jaar.

Daniels kwam in juli 2015 transfervrij naar FC Dordrecht. Daarvoor speelde hij in de jeugdopleiding van Ajax en FC Twente. Afgelopen seizoen werd de 23-jarige clubtopscorer met tien doelpunten in 35 wedstrijden.

Cambuur, waar Marinus Dijkhuizen de trainer is, verloor afgelopen maand haar clubtopscorer Sander van der Streek aan FC Utrecht. Aan Daniels de taak om de 24-jarige Barnevelder te doen vergeten.