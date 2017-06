Voorzitter Albert de Jong weg bij Excelsior

Albert de Jong zal per 1 augustus stoppen als voorzitter van Excelsior. De Rotterdamse ondernemer zegt zelf dat hij het voorzitterschap niet meer kan combineren met zijn gezinsleven en zijn eigen bedrijf. De Jong was sinds 1 juli 2012 voorzitter van Excelsior.

"Voor velen zal deze beslissing onverwacht komen, maar dit speelt al een tijd", licht De Jong zijn besluit toe. "De manier waarop ik mijn functie als voorzitter wil vervullen, mag niet ten koste gaan van mijn dierbaren. Excelsior heeft mij de afgelopen jaren heel veel tijd gekost en dat heeft zijn invloed gehad op mijn gezin, familie en bedrijf. Daarom heb ik nu besloten om mijn gezin voorrang te geven.’’



"Ik wil de functie van voorzitter met totale toewijding vervullen en het liefst overal bij zijn. Ik ben veeleisend voor mezelf en voor anderen, dus als ik niet meer kan leveren wat ik vind dat verwacht mag worden van een voorzitter, dan moet ik stoppen. Daarom heb ik deze moeilijke beslissing nu genomen", aldus De Jong.

Grote stappen

Tijdens het voorzitterschap van De Jong heeft Excelsior grote stappen gezet. Met Leon Vlemmings als trainer eindigde de club in het eerste seizoen onder De Jong vijftiende in de Jupiler League. Op financieel vlak ging het beter. In hetzelfde jaar (2013) wendde Excelsior ternauwernood een faillissement af, toen de club een schuld had van drie miljoen euro.

Later ging het ook sportief beter. Leon Vlemmings werd opgevolgd door Jon Dahl Tomasson, die na een half jaar alweer vertrok naar Roda JC. Onder Marinus Dijkhuizen promoveerde Excelsior naar de eredivisie. Vervolgens wist de club zich drie jaar op rij zonder play-offs te handhaven.

Financieel gezond

Naar verluidt zou Albert de Jong zo'n 1,7 miljoen euro geïnvesteerd hebben in Excelsior. De club is inmiddels financieel gezond (het klom van categorie 1 naar categorie 3) en ook zijn er twee hoeken van Woudestein dichtgebouwd. De begroting voor het afgelopen seizoen was 6 miljoen euro. De Jong had plannen om dit te verdubbelen. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend.