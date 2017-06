Leerlingen Schiedamse scholengemeenschap sjoemelen met cijfers na hack

Spieringshoek in Schiedam

Spieringshoek in Schiedam

Enkele tientallen leerlingen van scholengemeenschap Spieringshoek in Schiedam hebben de cijfers van hun proefwerken aangepast. Dat kon omdat een klasgenoot erin was geslaagd het slecht beveiligde leerlingvolgsysteem van de school te hacken.

De fraude is vorige week ontdekt, maar volgens bronnen speelt de zaak al langer. De hacker is geschorst; de school wil hem definitief wegsturen.

De computerinbraak is gemeld bij de politie. Die is een onderzoek gestart.

De hackende scholier zit in 4 havo en zat al langere tijd thuis. Klasgenoten hebben gezegd dat de jongen van plan was naar een andere school te gaan.

Voor de gein

Een medeleerling vertelt dat de jongen in eerste instantie probeerde voor de gein het schoolnetwerk binnen te dringen. Dat lukte tot zijn verbazing vrij gemakkelijk.

Eenmaal in het systeem, had hij toegang tot cijferlijsten en leerlingendossiers. Daarnaast kon hij een lijst met de netwerkwachtwoorden van alle docenten inzien.

Leerlingen uit verschillende jaargangen van Spieringshoek kregen die wachtwoorden doorgespeeld, en konden zo hun eigen cijfers aanpassen.

Geschorst

Rector Ter Laak van Spieringshoek bevestigt dat er gesjoemeld is met cijfers, maar wil niet op radio en tv reageren.

"Daar heeft de school geen baat bij. We zijn nog volop in gesprek met ouders en leerlingen en willen dat onderzoek niet beïnvloeden."

Sommige leerlingen zeggen niets van de aanpassingen te weten, anderen bevestigen hun medewerking. Een deel van hen is geschorst.

Ter Laak: "Belangrijkste is dat ons waarschuwingssysteem deugt, want de alarmbellen zijn afgegaan nadat het systeem zelf grote wijzigingen ontdekte. En we hebben gelukkig voldoende back-ups, dus de oorspronkelijke cijfers zijn allemaal weer teruggeplaatst."

ROC Zadkine

Vorige week kwam het Rotterdamse ROC Zadkine ook in beeld vanwege examenfraude.

Daar hielpen docenten hardnekkige spijbelaars bij hun tentamens. Twee mbo-docenten en een teamleider zijn geschorst.