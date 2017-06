Hogere celstraffen voor Dordtse eerwraak

Een 54-jarige Dordtenaar en zijn 28-jarige zoon zijn in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op de 26-jarige Muzekka Bozkurt, een plaatsgenoot.

Het slachtoffer had een relatie met de dochter en zus van het tweetal, maar zij was al uitgehuwelijkt aan een neef.

De straffen van het gerechtshof in Den Bosch zijn hoger dan de negentien jaar die werd geëist en ook hoger dan de eerdere straffen van vijftien en negentien jaar die de rechtbank in Middelburg had opgelegd.

Een oom is vrijgesproken voor bedreiging van zijn nichtje. Eerder kreeg hij daarvoor nog een week celstraf opgelegd.

Het Dordtse slachtoffer werd volgens het OM op klaarlichte dag langs een openbare weg in Zeeland op koelbloedige wijze van dichtbij doodgeschoten. Hij was daar als wegwerker aan het werk.

Volgens het hof is niet duidelijk wie heeft geschoten, maar het acht wel bewezen dat er een gezamenlijk vooropgezet plan was.