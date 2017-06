A16 en A29 na urenlange stremming weer vrij

De Moerdijkbrug en de Haringvlietbrug zijn halverwege de avond vrijgegeven voor het verkeer. Rond 21.45 uur waren de files opgelost.

De avondspits in de regio Zuid-Holland-Zuid verliep woensdag erg chaotisch. Eerst waren er problemen op de Haringvlietbrug in de A29. Daar liet een stalen plaat van de brug in de ochtend los. Een rijstrook richting Bergen op Zoom werd afgesloten.

Rijkswaterstaat had de reparatie van de brug rond 19.00 uur afgerond willen hebben, maar de monteurs kwamen vast te staan op de A16. Daar was op de Moerdijkbrug rond 16.00 uur een vrachtwagen met aanhanger gekanteld in de richting van Breda.

Een verkeersinfarct vanuit Rotterdam richting het zuiden was het gevolg. Automobilisten stonden soms urenlang in de file op de N57, A15, A16 en A29. Op de A15 liep de filelengte op tot zo'n dertig kilometer.

Rijkswaterstaat wist de Moerdijkbrug kort na 20.00 uur vrij te geven. De Haringvlietbrug werd om 21.30 uur vrijgegeven.