Rijkswaterstaat: stel reis vanuit Rotterdam naar zuiden uit

Een verkeersinfarct woensdag in de avondspits vanuit Rotterdam richting het zuiden. Er zijn lange files ontstaan op de N57, A15, A16 en A29 door problemen op de Moerdijkbrug en Haringvlietbrug.

Rijkswaterstaat gaf rond 17.00 uur het advies om reizen vanuit Rotterdam richting het zuiden uit te stellen.

De problemen ontstonden al in de ochtend, toen door de harde wind een stalen brugdeel van de Haringvlietbrug losschoot. Een automobiliste raakte bekneld. Rijkswaterstaat is bezig met herstelwerkzaamheden aan de brug. Tot zeker 19.00 uur is een rijstrook richting Bergen op Zoom afgesloten.

Rond 16.00 uur namen de problemen verder toe, toen op de Moerdijkbrug een vrachtwagen kantelde. De vrachtwagen met aanhanger lag over alle rijstroken van de Moerdijkbrug richting het zuiden.

Een rijstrook van de A16 tussen 's-Gravendeel en knooppunt Klaverpolder ging rond 17.00 uur weer open. De ANWB verwacht dat de A16 pas rond 20.00 uur vrijgegeven kan worden.

Ook op het spoor zijn er problemen. Tussen Dordrecht en Breda rijden geen Intercity's.