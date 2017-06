Douanier: "Slachtoffer van chaos op afdeling"

Containers in Rotterdamse haven

De Rotterdamse douanier Gertie V.(48) heeft woensdag tegenover de rechtbank met klem ontkend dat hij betrokken is geweest bij drugshandel. Volgens justitie zou hij criminelen hebben geholpen bij het smokkelen van cocaïne en hennep.

Gertie V. werkte net als zijn collega Gerrit G. op de afdeling pre-arrival bij de Rotterdamse douane. Daar heeft hij in de ogen van justitie verdachte containers op "wit" gezet, zodat zij niet werden gecontroleerd op drugs.

In een korte verklaring bestreed hij dat: "Ik zit al bijna anderhalf jaar in een nachtmerrie. Ik heb niets verkeerds gedaan. Ik word persoonlijk verantwoordelijk gesteld voor de chaos op de afdeling pre-arrival. Ik heb dat juist aangekaart en oplossingen aangedragen. Het voelt nu alsof ik een mes in mijn rug krijg."

Systeemfout

Zijn advocaat Ruud van Boom gaf een nadere toelichting. "Misschien heeft mijn cliënt niet met verkeerde bedoelingen op een knop gedrukt, maar zit er een fout in het systeem. Zodat er een onschuldige verklaring is, dat het misging."

Gertie V. is al geruime tijd op vrije voeten. Hij had wel zijn paspoort moeten inleveren, maar de rechter besloot woensdag dat hij het document terugkrijgt. De Rotterdammer kan daarmee met zijn gezin naar zijn schoonouders op Curaçao reizen.

Tekeningen

Dit tot ongenoegen van justitie, dat vermoedt dat Gertie V. grote toekomstplannen heeft op Curacao. "We hebben al tekeningen van een nieuwe woning gezien. Straks zit hij lekker in de zon en is hij lastig voor ons te benaderen voor deze zaak."

Het proces tegen de douanier, die door zijn werkgever op non-actief is gesteld, gaat na de zomer verder. In de zaak tegen de andere douanier Gerrit G. wordt op 4 juli uitspraak gedaan.