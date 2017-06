Rotterdamse cartoons hekelen Marokkaanse repressie

De Marokkaans-Nederlandse kunstenaar en cartoonist Abttoy bekritiseert met zijn tekeningen de Marokkaanse regering en steunt de demonstranten in het Rif-gebied. Het is al maanden onrustig in noord-Marokko. Mensen gaan massaal de straat op om te betogen voor mensenrechten en een beter bestaan.

"De situatie in Marokko is heel heftig. Honderden mensen worden ontvoerd, gearresteerd en in de gevangenis gemarteld. Het is gewoon heel erg aan het worden", zegt Abttoy over de ontwikkelingen in Noord-Marokko.

Eén van de leiders van de actievoerders, Zafzafi, is gearresteerd omdat hij een gebedsdienst had verstoord en een imam had bekritiseerd. Dat heeft tot veel verontwaardiging geleid.

Ook in Rotterdam hebben afgelopen weekend honderden Marokkaanse Nederlanders hun afschuw hierover uitgesproken.

Abttoy woont al jaren als kunstenaar in Rotterdam en is een kritisch volger van zijn moederland.

"In mijn tekeningen probeer ik de situatie te beschrijven en de regering te ontmaskeren. Mensen zijn op dit moment heel erg bang."

Mensen gaan de straat op voor een beter bestaan, beter onderwijs, een betere economie en betere infrastructuur. En het antwoord van de regering is repressie. "Zij sturen soldaten en tanks", zegt de cartoonist met boosheid in zijn stem.

In zijn cartoons hekelt Abttoy de regering, de koning, de politieke partijen en de imams. Hij beeldt geestelijk leiders en politici af als marionetten die naar de pijpen van de regering dansen.

Abttoy ondersteunt het verzet vanuit Rotterdam met zijn potlood. "Mijn wapen is een cartoon maken. Met één tekening kan je een krachtige boodschap verkondigen. Cartoons hebben een bepaalde macht."

Dagelijks tekent hij kritische tekeningen over wat er nu gebeurt. Die worden online verspreid gedeeld. "Ik krijg veel reacties dat ik hiermee moet doorgaan omdat ze het als steun ervaren."