Op de Kop van Zuid in Rotterdam zitten sinds 18.06 uur bijna vijfhonderd aansluitingen zonder elektriciteit. Dat meldt netbeheerder Stedin.

Niet alleen bewoners in het gebied hebben last van de storing, maar ook de vele horecazaken in het gebied.

Monteurs van Stedin zijn bezig de storing te verhelpen. De oorzaak van de storing is nog onduidelijk.