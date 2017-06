Nieuwe arrestaties voor mishandeling lesbische vrouw in Rotterdam

Er zijn opnieuw tieners aangehouden voor de mishandeling van een lesbische vrouw op het Schouwburgplein in Rotterdam. Het gaat om een 14-jarige jongen en twee meisjes van 13 en 14 jaar.

De drie worden verdacht van meerdere mishandelingen.

Het aantal aanhoudingen voor de mishandeling van de Lesbische vrouw staat nu op vijf. Eerder meldden zich bij de politie al twee Rotterdams meisjes van 14 en 15 jaar.

Het slachtoffer werd een week geleden geslagen, geschopt en in een nekklem genomen toen ze met een andere vrouw hand in hand over het Schouwburgplein liep.

Dinsdag hielden enkele honderden mensen een protestbijeenkomst op het Schouwburgplein tegen homohaat. Ze vormden samen met politici en agenten hand in hand een grote kring.