Voorzitter opgelichte VvE: 'Op het eerste gezicht leek hij te vertrouwen'

De Verenigingen van Eigenaren die werden gedupeerd door het bedrijf van Reinhald D. uit Vlaardingen, ondervinden daar nog steeds de gevolgen van. De 55-jarige Vlaardinger werd deze week opgepakt voor grootschalige oplichting van tientallen VvE's.

"We kunnen nu op korte termijn geen groot onderhoud uitvoeren aan ons pand", zegt Hans Hekman uit Schiedam. Hekman is voorzitter van een VvE die door D. voor 56-duizend euro werd opgelicht.

D. leek op het eerste gezicht een betrouwbaar type, maar bleek dat in werkelijkheid in het geheel niet. "Wij vroegen om een afschrift van onze rekening. Daar stond gewoon een prima bedrag op, dus wij vermoedden ook niks", aldus Hekman.

De VvE-voorzitter denkt dat het bedrag op het afschrift niet correspondeerde met het daadwerkelijke bedrag op de rekening. "Bewijzen kun je het niet, maar ik denk wel dat hij er een dubbele boekhouding op nahield."

De 56-duizend euro die is ontvreemd uit de kas van de VvE is nog altijd niet terug. "Daar hebben we nooit meer iets van gezien. Of we het ooit terugkrijgen? Dat is niet aan mij, maar aan justitie."