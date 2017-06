Terreinwagen raakt te water in Capelle aan den IJssel

Foto: Handhaving Capelle Foto: Handhaving Capelle

De bestuurder van een terreinwagen in Capelle aan den IJssel verloor woensdagavond de macht over het stuur op de Klaas Klinkertweg. De wagen kwam op zijn kant in de naastgelegen sloot tot stilstand.

Volgens Handhaving Capelle wist de bestuurder veilig op de kant te klimmen. Hij hield aan het stuurfoutje een nat pak over.