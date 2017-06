Damien Hertog volgt Mario Been naar Cyprus

Damien Hertog wordt assistent van hoofdtrainer Mario Been bij Apoel Nicosia. Hij heeft een contract voor één seizoen getekend op Cyprus. Door deze stap vertrekt Hertog bij Feyenoord.

Hertog werkte in de jeugdopleiding van Feyenoord als assistent-trainer, hoofdtrainer en hoofd opleidingen. Momenteel is hij coach van het hoogste jeugdelftal. De Rotterdamse club zal in de komende periode op zoek gaan naar een opvolger voor hem.

In zijn periode als speler bij Excelsior werkte Damien Hertog al samen met Mario Been. Het hoogtepunt in die periode was de titel die ze in 2006 veroverden in de Jupiler League.

Damien Hertog zal zijn overstap morgenochtend om 07.35 uur toelichten in het programma wakker@rijnmond.nl op Radio Rijnmond.