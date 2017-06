Mario Bilate naar FC Emmen

Mario Bilate in zijn periode bij Sparta

Mario Bilate speelt komend seizoen voor FC Emmen in de Jupiler League. De 25-jarige Rotterdamse centrumspits maakt transfervrij de overstap van FC Den Bosch. Hij heeft een contract voor één seizoen getekend met een optie voor nog een seizoen.

Bilate speelde in de jeugd van Sparta en Xerxes/DZB. Daar brak hij door in het eerste elftal en door zijn goede spel kreeg de snelle aanvaller een herkansing in het profvoetbal bij Sparta.

Hij speelde drie seizoenen voor de Rotterdammers en via het Schotse Dundee United en FC Den Bosch is Mario Bilate nu dus neergestreken in Drenthe.