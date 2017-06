'Ik huil iedere nacht dat ik hier weer weg moet'

Ruim 600 bewoners, familieleden en andere belanghebbenden van zorgcentrum De Vliet in Maassluis hebben een petitie ondertekend tegen de sloop van het complex. De petitie wordt donderdag aangeboden aan de burgemeester van Maassluis.

De komende jaren worden de bewoners van de 110 appartementen in het zorgcomplex verhuisd naar andere locaties. Een gedeelte kan terecht in een nieuw centrum, maar ruim 70 bewoners worden verspreid over de gemeente.

Verdriet

De bewoners slapen er intussen slecht van. "Ik heb gehuild toen ik hier naartoe moest, maar ik huil nu iedere nacht dat ik hier weer weg moet," zegt de 81-jarige meneer de Knegt. "Misschien moeten we wel verhuizen naar een galerijwoning. Ik moet er niet aan denken. We worden als oud vuil behandeld."

Slechte communicatie

De bewonerscommissie vindt dat er slecht gecommuniceerd is. De commissie heeft de gemeente gevraagd het besluit terug te draaien, maar dat is niet gelukt. Nu hopen de bewoners dat er 80 nieuwe appartementen worden terug gebouwd, in plaats van de geplande 40.

Yvonne de Boeckx van de bewonerscommissie: "Het is ook nog onduidelijk wie straks waar naartoe gaat. En wat precies de criteria zijn. Dat zorgt voor veel onrust, verdriet en onzekerheid."

"De gemeente en Maasdelta hebben totaal onderschat wat de gevoelens van de bewoners zijn, " vervolgt De Boeckx. "Ze hadden ze vantevoren veel meer bij het proces moeten betrekken, dan was dit allemaal niet nodig geweest."