Donderdag 8 juni in 'Bureau Rijnmond'

Het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag onder meer aandacht aan twee inbraken in Rotterdam en 's-Gravendeel, een mishandelingszaak en een straatroof in Rotterdam-IJsselmonde.

Een 20-jarige Barendrechter wordt op 18 maart in een parkeergarage aan het Rotterdamse Schouwburgplein door meerdere mannen mishandeld. Mogelijk zijn de mannen ingeschakeld door twee tieners met wie het slachtoffer kort daarvoor ruzie had. Van de tieners zijn camerabeelden.

Op dinsdag 14 maart werd een 16-jarige jongen slachtoffer van een gewelddadige straatroof aan de Kreekhuizenlaan. Een omstander voorkomt dat de daders er met de buit vandoor gaan, maar de mannen weten te ontsnappen. De politie heeft ook van deze mannen beelden.

Pinnen met gestolen pas

Een aannemer die aan het werk is in Rotterdam, gebruikt zijn pinpas bij een parkeerautomaat aan de Heemraadssingel. Een man en vrouw staan vlak achter hem. Later merkt het slachtoffer dat hij zijn portemonnee kwijt is. Er is dan ook al een flink bedrag mee gepind. In de uitzending laat de politie nieuwe camerabeelden zien.

Inbraak in supermarkt

Bij een inbraak in een supermarkt in ’s-Gravendeel op maandag 1 mei nemen de daders sigaretten mee. Een groot deel van de buit wordt in de omgeving teruggevonden. Ook wordt één verdachte gearresteerd. De politie is op zoek naar de overige daders en laat de beelden zien.

Twee mannen proberen op 11 april in een woning aan de Laan op Zuid in Rotterdam in te breken. De mannen hebben zich goed voorbereid en ze staan goed op beeld.

‘Bureau Rijnmond’ is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het programma is op donderdagmiddag, rond 17.20 uur te zien en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de vrijdag 17.00 uur.