Mattheij langer bij Excelsior

Jurgen Mattheij blijft langer bij Excelsior. De centrale verdediger tekent bij tot de zomer van 2019.

De 24-jarige Rotterdammer moest even nadenken over een contractverlenging. "Het is niet dat ik lastig ben, maar ik wilde niet te snel beslissen," zegt Mattheij op de site van Excelsior, "Er was best veel interesse, vanuit Nederland en het buitenland, maar ik vind mezelf nu nog niet klaar voor avontuur over de grens."

Mattheij kwam zes jaar geleden doorgestroomd uit de jeugdopleiding van de club. In totaal speelde hij 119 wedstrijden, waarin hij zes keer scoorde. Dit seizoen maakte hij drie doelpunten en was hij, voor even, clubtopscorer.