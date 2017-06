Na-sissen in Rotterdamse straten wordt strafbaar

Rotterdam gaat vanaf volgend jaar seksuele straatintimidatie strafbaar stellen. Mannen die vrouwen naroepen, sissende geluiden maken of impertinente vragen stellen, kunnen een boete krijgen van maximaal 4100 euro. Er komt ook een campagne.

Uit recent onderzoek van de gemeente blijkt dat ruim 80 procent van de vrouwen tussen de 18 en 45 met straatintimidatie heeft te maken.

Het gaat om gedrag waardoor vrouwen gehinderd, beledigd, gekwetst, bedreigd, of beperkt worden in hun vrijheid. Dat kan gaan om het na-sissen, uitschelden, naroepen, om seks vragen, achternalopen of in het nauw drijven van vrouwen.

De helft van de vrouwen vermijdt daarom bepaalde plekken in de avonduren.

Speciale handhavers



"Seksuele straatintimidatie is onacceptabel. Iedereen hoort op straat, waar dan ook, zich veilig te voelen en iedereen moet veilig en ongehinderd over straat kunnen gaan", aldus verantwoordelijk wethouder Eerdmans (Leefbaar Rotterdam).

In aanloop naar de maatregelen gaan Rotterdamse handhavers vanaf volgende maand extra letten op straatintimidatie. Daders krijgen een waarschuwing.

Er komen vier extra opsporingsambtenaren bij die zich met de straatintimidatie gaan bezighouden. Alle Rotterdamse handhavers krijgen een speciale training.

Een campagne moet slachtoffers, plegers en omstanders erop wijzen dat seksuele intimidatie niet normaal en onacceptabel is. Ook komt er een meldpunt waar slachtoffers terecht kunnen.



De gemeente Amsterdam maakte vorig jaar al bekend straatintimidatie strafbaar te stellen.Bij hen richt de aanpak zich op iedereen die zich geïntimideerd voelt, dus ook burgers met een duidelijk religieuze uiting als hoofddoek of keppel, of mensen met een beperking en lesbiennes en homo's.In Amsterdam starten ze komende zomer met de handhaving.