Jordy Buijs: 'Wie kan zeggen dat hij twee schalen in 4 maanden tijd wint'

Ridderkerker Jordy Buijs is erg gelukkig als voetballer in Australië. De verdediger werd het afgelopen seizoen met Sydney FC kampioen van de A-League en verlengde onlangs zijn contract met één seizoen.

Buijs verruilde in 2016 de eredivisie voor het Roemeense Panduri Targu, nadat hij in Nederland voor De Graafschap, NAC, Roda JC en Heerenveen voetbalde. Afgelopen winter koos hij voor een avontuur in Australië bij Sydney FC en die keuze heeft uiteindelijk goed uitgepakt. 'Wie kan er zeggen dat hij in vier maanden tijd twee schalen heeft gewonnen. We wonnen namelijk het kampioenschap en ook nog de play offs om het kampioenschap. Dat was wel een mooie happening'', aldus Buijs.

Sydney

Ook het leven 'Down Under' bevalt de voormalig jeugdspeler van Feyenoord wel. 'Het is wel heel erg duur allemaal in Sydney, maar het weer is fantastisch en ook het voetbalniveau is prima', zegt de Ridderkerker.

Buijs erkent wel dat hij als centrale verdediger veel moet lopen in Australië. 'Het is soms wel rennen, hollen en vliegen in onze competitie. Ik heb als centrale verdediger nog nooit zoveel moeten rennen, maar we hanteren wel een goede tactiek. Onze coach Graham Arnold heeft bij NAC gespeeld', zegt Buijs.

Via Han Berger is Buijs in Australië terecht gekomen. De twee kenden elkaar nog uit de tijd dat Buijs bij De Graafschap speelde en Berger in Doetinchem technisch directeur was. Buijs koos in de winterstop voor Sydney FC nadat zijn avontuur in Roemenië op een teleurstelling was uitgelopen.

Roemenië

In november vorig jaar vertrok Buijs bij zijn Roemeense club Panduri Targu. De club betaalde de salarissen niet meer van de spelers en dus was Buijs genoodzaakt te vertrekken. ''Als je niet betaald wordt is dat vervelend. Toch was het wel een leuk avontuur. Ik heb het wel naar mijn zin gehad alleen de rekeningen moeten wel betaald worden. Je moet toch ook aan je gezin denken. Na vier maanden zonder salaris hebben we de FIFA ingeschakeld en was ik transfervrij. En toen wilde ik op zoek naar iets anders'', aldus Buijs, die nog altijd wacht op zijn geld uit Roemenië.



Nieuwenhoorn

Omdat de competitie in Australië er al even op zit is Buijs de afgelopen tijd in Nederland.

De laatste weken fungeerde hij als assistent-coach van zijn vader Steef Buijs bij de amateurs van Nieuwenhoorn. 'Ik vond het mooi om dat te doen. Ik hem mijn vader al een lange tijd niet gezien en ik hou van mijn vader. We zijn helaas niet gepromoveerd via de nacompetitie, maar het was wel fijn om met mijn vader te werken. En het is leuk om aan de andere kant op het veld te staan. Ik heb ook al mijn trainerspapieren en ik weet zeker dat ik dat later ook wil gaan doen', zegt Buijs tegenover RTV Rijnmond.