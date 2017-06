Waterpark Splash Hellevoetsluis verwoest door storm

Het Aquapark Splash in Hellevoetsluis heeft de junistorm niet overleefd. Steigers zijn afgebroken en de plastic toestellen zijn gescheurd. Eigenaar Erik Hazelzet denkt aan minstens 20.000 euro schade.

Hazelzet is hier niet voor verzekerd. “Dat is niet te doen. Geen verzekeringsmaatschappij wil dit oppakken.”

Bij storm het waterpark afbouwen en de toestellen uit het water halen is geen optie. Dat duurt minimaal 3 dagen en dan ook weer bijna een week om alles weer op te bouwen. Hazelzet en zijn medewerkers hebben nog wel geprobeerd de attracties vast te zetten.

“Maar tegen windstoten van 100 kilometer per uur is niks te beginnen. De golven waren zo’n 2 meter hoog. Het werd echt te gevaarlijk.”

Crowdfunding

Trouwe bezoekster Kitty Piena is inmiddels een crowdfundingactie gestart om geld in te zamelen voor het park. De teller stond woensdagmiddag al op meer dan 5.000 euro. “Een ondernemer die al zijn energie en liefde hierin heeft gestopt. Die moeten we helpen”, aldus Piena.

De toekomst van Splash Hellevoetsluis is sowieso onzeker. In 2015 werd het park ook al getroffen door een storm. Hazelzet heeft zijn twijfels of deze locatie nog wel geschikt is. Het park bij Port Zélande in Ouddorp heeft de storm wel overleefd.