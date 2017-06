Maritiem Museum opent vernieuwde haven

De Museumhaven van het Maritiem Museum in het centrum van Rotterdam is vernieuwd. Op de kade en steigers zijn stukken lading geplaatst waarop teksten te lezen zijn. In deze teksten wordt uitgelegd hoe het havenwerk er vroeger aan toeging.

Zondag 11 juni start het museum opnieuw met rondvaarttochten op historische schepen. Zo zullen onder meer de Dockyard V (1940) en de Havendienst 20 (1941) langs de hoogtepunten van de Rotterdamse haven varen. Het Maritiem Museum is al langer bezig met het verlevendigen van de historische haven. Volgend jaar worden de paviljoens aan de Schiedamsedijk gesloopt. Zij belemmeren het zicht vanaf de openbare weg op de haven.