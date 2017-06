Ex-verslaafden in zorgcentrum bezorgen buurt overlast

Omwonenden van zorgcomplex De Steenplaat in Rotterdam-Feijenoord klagen over overlast van ex-verslaafden die sinds kort in het complex aan de Persoonshaven wonen. Volgens omwonenden wordt er getippeld, gestolen en in drugs gehandeld.

"Een vrouw uit de opvang benaderde onlangs mijn buurman met de vraag of hij seks wilde hebben," vertelt Otto Bezemer, bewoner van een naastgelegen servicewoning. "Ook zien we dat er op een fiets drugs gebracht worden. En dan worden ze opgevangen in een centrum met demente en zieke bejaarden. Ik vind dat een vreemde zaak."

Ook andere bewoners zeggen dat er drugs verhandeld worden. "Er zitten hele aardige gasten tussen waar je helemaal geen last van hebt, maar er zijn er bij die zo gek zijn als een deur," zegt buurvrouw Betsy. "Het hoort hier gewoon niet."

Bezemer zegt al vaker aan de bel te hebben getrokken bij een medewerker van Humanitas, maar er zijn volgens hem nog steeds geen maatregelen genomen.

Humanitas

Volgens een woordvoerder van Humanitas bestaan de problemen waarover de bewoners klagen al veel langer. Daardoor is het moeilijk te bewijzen of de overlast door de nieuwe bewoners wordt veroorzaakt of onderdeel is van de wijkproblematiek.

Bovendien moeten de ex-drugsverslaafden gewoon gezien en behandeld worden als alle andere bewoners in de buurt "die een afspiegeling is van Rotterdam."

Overlast in de wijk moet altijd serieus genomen worden en met de wijkagent en de gebiedscommissie besproken worden. "Dat gebeurt ook in de wijk", zei de woordvoerder. "We kunnen ook meer met de mensen in overleg gaan en kijken of we de overlast kunnen beperken."