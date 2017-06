Justitie eist weer 10 jaar cel voor moord op taxichauffeur Denz

''Een nietsontziende actie met een mager gewin.'' Zo noemt justitie de moord op de Rotterdamse taxichauffeur Gerard Denz in 2004. Justitie eiste donderdag in hoger beroep opnieuw 10 jaar gevangenisstraf tegen de beide verdachten, twee Rotterdamse broers.

David en Dani F. stonden voor het gerechtshof in Den Haag, omdat ze het niet eens zijn met de tien jaar cel die hen in Rotterdam werd opgelegd.

"Verdachten hebben een man van het leven beroofd. Hij is midden in de nacht overvallen, terwijl hij gewoon zijn werk deed. Vervolgens is hij achtergelaten zonder hulp voor hem in te roepen'', zei de officier van justitie tijdens de zitting.

De Rotterdamse broers waren eerder al veroordeeld voor overvallen op taxichauffeurs in de Van Heusdestraat en de Mathenesserstraat in Rotterdam. Ze waren nog jonge twintigers toen Gerard Denz werd vermoord.

Van Oosterzeestraat



Op de fatale dag ging de taxichauffeur zoals gebruikelijk aan het werk. Na een aantal ritten werd hij op zondagochtend 29 februari 2004 even na middernacht zwaargewond in de buurt van zijn taxi op de Van Oosterzeestraat gevonden.

Denz bloedde uit zijn mond, neus en oor. In het ziekenhuis bleek dat zijn toestand zeer ernstig was: diezelfde dag nog overleed het slachtoffer.

Onderzoek van zijn taxi maakte duidelijk dat er sprake was van een misdrijf.

In 2004 leidde de opsporing niet tot een vervolging van een verdachte, maar in september 2010 meldde een van beide broers zich bij de politie.

Hij stelde nieuwe informatie te hebben over de zaak, waarbij hij wees naar anderen als daders.

Dit onderzoek leidde tot de vervolging van de beide broers. Ze werden in 2014 in Rotterdam veroordeeld.

Het gerechtshof in Den Haag doet over ongeveer twee weken uitspraak.