Kartonnen woonbootje drijft in Rotterdamse Wijnhaven

De wikkelboot kan ook geboekt worden voor een overnachting via Airbnb

Een bijzondere aanwinst voor Rotterdam: sinds deze week ligt er een zogenaamde wikkelboot in de Wijnhaven die bijna volledig is opgebouwd uit karton. Het wikkelbootje kan onder meer geboekt worden voor een overnachting.

Bewoners van het Wijnhavengebied vonden het zonde dat er zo weinig gebeurde in de Wijnhaven. Daarom begonnen ze enige tijd geleden een sloephaventje. De wikkelboot is de meest recente aanwinst.

"De boot bestaat uit acht lagen karton", vertelt initiatiefnemer Sander Waterval. "Om die lagen zit een regenjas die is omlijst met hout. Want als het water in aanraking komt met karton, dan gaat het mis."

De boot trekt veel bekijks onder voorbijgangers. "Geweldig", vertelt een toevallige voorbijganger. "Ik kan niet geloven dat de basis van deze boot bestaat karton."

Mensen die een sloepje hebben in de Wijnhaven, kunnen in de wikkelboot gebruik maken van de sanitaire voorzieningen. Ook kunnen toeristen de boot huren om te overnachten via de site Airbnb.

"Rotterdam is echt een havenstad. Maar recreatie op het water is er te weinig", vervolgt Waterval. "Ik hoop dat we daar met een wikkelboot aan kunnen bijdragen."