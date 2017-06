Panne? De ANWB komt je helpen met de 'pechfiets'

De ANWB rijdt vanaf vrijdag met een e-bike door het centrum van Rotterdam om automobilisten met pech te helpen. De speciale fietsen moeten sneller ter plekke zijn dan de ANWB-auto's en zijn uitgerust met alle benodigde gereedschappen.

De zwarte fietsen hebben een grote bak voorop in de kleuren van de ANWB. "Hierin zitten alle gereedschappen," zegt de Rotterdamse Corné Deelen. Hij zal zelf regelmatig door de stad fietsen op de 'pechfiets'. "We hebben alles mee wat nodig is: gereedschap, meetapparatuur, lampjes en nog wat ander noodmateriaal."

Ook als je tank leeg is, heeft de ANWB-fiets de oplossing: een jerrycan met brandstof. "Er zit wel minder in dan in de jerrycans uit de wagens, want je moet het ook allemaal meenemen op de fiets."

Snel ter plekke

Het voordeel van de fiets is dat die sneller bij een pechgeval kunnen zijn dan een auto. Die lopen in het drukke stadsverkeer vaak veel vertraging op. Ook de luchtkwaliteit en hetwerkplezier spelen voor de ANWB een rol om voor de e-bike te kiezen.

De ANWB-fiets is niet helemaal nieuw. In Den Haag en Amsterdam rijden de e-bikes al rond. Daar hoort Deelen positieve reacties op de fiets. "Mensen zijn enthousiast als je aan komt fietsen. Het wordt heel positief ontvangen."