Dover-chauffeur wil verleden achter zich laten

Zeventien jaar na het drama bij Dover stond hij weer voor de rechter: Perry W. Destijds de chauffeur van het fatale transport, nu verdacht van sigarettensmokkel. Een verleden, dat hem nog dagelijks achtervolgt, zo bleek donderdag op de rechtbank in Rotterdam.

In de nieuwe zaak draait het om de invoer van zes miljoen sigaretten uit Griekenland, waarover geen accijns was betaald. Ze zaten verstopt in een container tussen een partij watermeloenen. De sigaretten waren waarschijnlijk bedoeld voor de Engelse markt.

Perry W.(50) uit Hellevoetsluis wordt gezien als de hoofdverdachte. De rechter wees op de eerdere veroordeling, in de Dover-zaak: "U heeft een fiks strafblad. Ik zie ook een kleine overlap: contacten met Engeland, een transport in een container..." Perry W. sprak over een nare zaak. "Ik heb het leven daarna nog niet echt opgepakt."

Chinezen

Bij het Dover-transport zijn in juni 2000 in totaal 58 Chinezen gestikt in een vrachtwagen. Perry W. was destijds de chauffeur. Hij kreeg 14 jaar cel. "Ik word er nog elke dag mee geconfronteerd", zo begon hij donderdag te vertellen tegen de rechter. Zijn advocaat, Erik Toxopeus, schoot onmiddellijk naar voren en fluisterde wat in zijn oor. Perry W.: "Laat dit verhaal maar rusten. Er zit pers in de zaal."

Tijdens de pauze van de rechtszaak wil hij dit nog wel kwijt. "Ik was de chauffeur, dat zal ik niet ontkennen. Maar ik wist er echt niets vanaf. Ik kwam in 2007 vrij en dat zijn hele zware jaren geweest, waarin ik veel contacten ben kwijtgeraakt. Het is nu zeventien jaar geleden. Ik vind dat ik het wel eens achter mij mag laten."

Kabels

Ook in de nieuwe zaak, van de sigarettensmokkel, ontkent hij te hebben geweten wat de lading was. Perry W. zou samen met anderen bezig zijn geweest met de handel in groente, fruit en metaal. Volgens justitie had hij het in afgeluisterde gesprekken over "kabels", maar bedoelde hij daar "sigaretten" mee.

Tegen Perry W. is donderdag 18 maanden cel geëist. De eisen tegen drie medeverdachten zijn tussen de 6 en 15 maanden cel. Volgens justitie is de Nederlandse Staat 1,3 miljoen euro aan belastinggeld misgelopen door de illegale sigarettenhandel. De rechter doet over twee weken uitspraak.