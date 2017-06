Capellenaar verdacht van faillissementsfraude

De FIOD heeft een 60-jarige man uit Capelle aan den IJssel aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij faillissementsfraude. De Belastingdienst en het UWV zouden voor 700.000 euro zijn benadeeld.

Zijn aanhouding is een vervolg op een actie van de FIOD op 16 mei. Toen zijn drie woningen in Reeuwijk, Papendrecht en Steenbergen en twee bedrijfspanden in Reeuwijk en Gouda doorzocht. Ook is op drie locaties in Zwitserland gezocht.

Er is beslag gelegd op diverse panden, huurpenningen, contant geld, sieraden, een boot en diverse dure voertuigen. Vlak na de actie werd al een 55-jarige man uit Steenbergen aangehouden. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Constructie

Het vermoeden in dit onderzoek is dat bedrijven die op de rand van faillissement staan, aankloppen bij een verdachte adviseur die optreedt namens deze bedrijven. De bedrijven komen onder controle van de hoofdverdachte.

De activiteiten van de toekomstig failliete rechtspersoon gaan nagenoeg zonder vergoeding over naar een ander bedrijf, dat vervolgens het personeel van de oude rechtspersoon inhuurt.

De oude rechtspersoon ontvangt hiervoor een te lage vergoeding waardoor de loonheffing en premies voor het uitgeleende personeel niet kunnen worden afgedragen.

Als de rechtspersoon uiteindelijk failliet gaat, blijven de Belastingdienst en het UWV met een aanzienlijke vordering achter.

Om deze fraude mogelijk te maken heeft verdachte een netwerk van medeverdachten die naast faillissementsfraude, ook belastingfraude en valsheid in geschrifte plegen.