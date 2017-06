Verdachten mishandeling lesbische vrouw vrijdag voorgeleid

Vier meiden die worden verdacht van het mishandelen van een lesbische vrouw op het Schouwburgplein in Rotterdam moeten zich vrijdag verantwoorden voor de rechter-commissaris. De meisjes (13, 14 en 15 jaar) worden verdacht van openlijke geweldpleging.

De vijfde verdachte, een 14-jarige jongen, is met een dagvaarding naar huis gestuurd. Hoewel hij wordt verdacht een trap te hebben uitgedeeld, wordt zijn aandeel in de zaak kleiner geacht.

De vier meiden worden verdacht van de mishandeling van een 18-jarige Rotterdamse, die dinsdag 30 mei op het Schouwburgplein werd mishandeld.

Het slachtoffer werd een week geleden geslagen, geschopt en in een nekklem genomen toen ze met een andere vrouw hand in hand over het plein liep. Ook zou een dag later, op woensdag 31 mei, een andere vrouw door mogelijk dezelfde groep opnieuw zijn mishandeld.

Dinsdag hielden enkele honderden mensen een protestbijeenkomst op het Schouwburgplein tegen homohaat. Ze vormden met politici en agenten hand in hand een grote kring.