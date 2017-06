Waarom hangen we kerstballen in de kerstboom?

Ruud Kok vroeg ons via de chat:

Waarom hangen we altijd kerstballen in de kerstboom?

Antwoord:



Voordat er kerstballen in de boom hingen versierden de mensen de kerstboom (vroeger de Juleboom) met slingers, figuurtjes en appels. Tijdens de opkomst in oost-europa van de glasblazerij blies glasblazer Linder uit de Vogezen de eerste glazen kerstbal in 1831. Door schaarste van appels en noten was er bijna geen boomdecoratie dat jaar en kwam hij met de kerstbal. Die overigens geïnspireerd was op de heksenbal. Deze werden gemaakt in de 18e eeuw in Engeland om kwade geesten te weren.

Bron: Isgeschiedenis.nl, Wikipedia

