De Vrij in basis WK-kwalificatieduel

Stefan de Vrij start vrijdag in de basis bij het Nederlands elftal in het WK-kwalificatieduel tegen Luxemburg. Dat maakte bondscoach Dick Advocaat donderdag bekend. Samen met zijn Lazio-ploeggenoot Wesley Hoedt vormt de oud-Feyenoorder het centrum van de verdediging.

Het is voor de dertigvoudig international zijn eerste basisplaats bij Oranje in bijna twee jaar tijd. Zijn laatste interland was de met 3-0 verloren WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije. De Vrij moest zich in de rust laten wisselen met knieklachten.

Naast De Vrij en Hoedt is ook aanvoerder Wesley Sneijder zeker van een basisplaats. De aanstaand recordinternational krijgt van Advocaat een rol centraal op het middenveld. Of de Feyenoorders Jens Toornstra en Tonny Vilhena spelen, is nog niet bekend. De wedstrijd begint vrijdag in de Kuip om 20:45.