Is eieren eten voor je cholesterolgehalte?

Peter van Die vroeg:

Is 1 á 2 eieren per dag goed voor diabetes en cholesterol?

Antwoord:



Het is niet helemaal waar dat veel eieren eten slecht is voor je cholesterol. Je mag per dag maximaal 300 mg cholesterol binnenkrijgen. Eiwit bevat geen cholesterol. Eigeel daarentegen weer rond de 200 mg. Drie eieren per week wordt geadviseerd. Wil je liever meer dan moet je compenseren door minder kaas, vette vleeswaren, boter etc te eten. Diabetici lijken er echter verstandig aan te doen niet meer dan 2 eieren per week te eten.

Bronnen: Gezondheidsnet, Vita-info

