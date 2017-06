Scooterrijder zwaargewond bij ongeval in haven

Achtergebleven kleding van het naar het ziekenhuis vervoerde slachtoffer. Foto: MediaTV Foto: Raymond Bakker Foto: Raymond Bakker

Bij een aanrijding in Rotterdamse haven is donderdagmiddag een scooterrijder zwaargewond geraakt. De bestuurder kwam op de Petroleumweg op Vondelingenplaat in botsing met een vrachtwagen.

Het slachtoffer heeft medische spoedhulp gekregen van een team van de traumahelikopter en is daarna naar het ziekenhuis vervoerd. De politie hoort de vrachtwagenchauffeur over de toedracht van het ongeval.