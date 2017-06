Waarom zeggen we 'een stoel andijvie'?

Een krop (of stoel) andijvie

Bertus Warbie vroeg ons: Waarom heet een krop andijvie ook wel een stoel andijvie?

Antwoord:

Volgens het Van Dale woordenboek staat stoel voor wortelstel met stengelvoet van een plant van een land- of tuinbouwgewas, of in toepassing op de plant als een geheel: pootaardappelen worden genomen van de vruchtbaarste stoelen en een stoel andijvie.Bronnen:Van Dale Groot woordenboek der Nederlandse taal; 13e herziene Uitgave (1999)

