De Haan: 'Schone taak om het zonder De Jong nog beter te doen'

Excelsior moet in de loop van dit jaar verder zonder voorzitter Albert de Jong, die woensdag zijn afscheid bekend maakte. Algemeen directeur Ferry de Haan ziet het een dag later vooral als een uitdaging. "Aan ons de schone taak om het nu nog beter te gaan doen."

"Het was een verrassing," vertelt De Haan aan RTV Rijnmond. "Afgelopen dinsdag maakte hij bekend dat hij ging stoppen. Wij respecteren zijn keuze en hebben nu de uitdaging om door te gaan. Gelukkig zitten er nog twee mensen in het bestuur en gaan de lopende zaken door."

"Hij verdient alle credits voor de actie vijf jaar geleden. Hij heeft Excelsior een enorme dienst bewezen. De laatste jaren was de noodzaak voor zo'n financiële impuls er gelukkig niet."

Contractverlenging Jurgen Mattheij

Donderdag kwam ook het nieuws naar buiten dat Excelsior langer door gaat met verdediger Jurgen Mattheij. De Haan, zelf oud-verdediger, gaf hem het advies om te blijven. "We zijn het hele seizoen al bezig geweest om zijn contract te verlengen. Gelukkig kiest hij nu voor een langer verblijf, hij had zijn twijfels. Ik gaf aan dat hij hier alleen moest vertrekken als hij elders als een gearriveerde speler binnenkomt. Anders kan je beter blijven."

De rest van de zomer wil Excelsior vooral in defensief opzicht nog versterkingen halen. De Haan verwacht in de komende maand al nieuwe spelers te kunnen presenteren.

Vertrek naar De Kuip niet aan de orde

Ferry de Haan doet het goed bij Excelsior en zou een interessante naam zijn om als directeur bij Feyenoord de opvolger te worden van Eric Gudde. Voor De Haan is dat vooralsnog niet aan de orde. "Het is speculeren over iets wat niet is. Ik heb ambities, daar is niets mis mee, die heb ik ook. De uitdagingen bij Excelsior zijn dermate groot dat ik daar deel van uit wil maken. Ze hebben niet gebeld en ik wil niet speculeren over iets wat er niet is."